Le Marché fête le printemps Serres-Castet, samedi 6 avril 2024.

Le Marché fête le printemps Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

La place sera ouverte aux producteurs, commerçants, artisans dans le domaine des loisirs et activités de plein air (jardinage, plantes, produits naturels, décoration et aménagement,…), en complément de la quarantaine de producteurs du marché hebdomadaire.

Durant cette matinée, des animations pour les enfants et les plus grands seront proposées château gonflable, ferme pédagogique, tombola, animations musicales par le Duo Blue Garden, stand environnement inscription au Concours Maisons et jardins fleuris, infos déchets et composteur, troc plantes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 13:30:00

Place des Quatre Saisons

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@serres-castet.fr

