Le marché fête la Saint Valentin, 12 février 2023, Marcheprime .

Le marché fête la Saint Valentin

Rue Jacques Blieck Marcheprime Gironde

2023-02-12 08:30:00 – 2023-02-12 13:30:00

Marcheprime

Gironde

Ce dimanche le marché municipal vous attend nombreux pour vous faire prendre en photo avec vos proches devant un décor Saint Valentin et découvrir des stands dédiés aux cadeaux.

Comme à l’accoutumée vous pourrez également profiter de la matinée pour acheter des produits locaux et frais, les déguster sur place grâce aux tables mises à disposition et discuter avec vos commerçants. Esprit de convivialité garanti !

Comme tous les deuxième dimanche du mois, vous pourrez également retrouver les voitures anciennes du Rencard Café Club !

Ce dimanche le marché municipal vous attend nombreux pour vous faire prendre en photo avec vos proches devant un décor Saint Valentin et découvrir des stands dédiés aux cadeaux.

Comme à l’accoutumée vous pourrez également profiter de la matinée pour acheter des produits locaux et frais, les déguster sur place grâce aux tables mises à disposition et discuter avec vos commerçants. Esprit de convivialité garanti !

Comme tous les deuxième dimanche du mois, vous pourrez également retrouver les voitures anciennes du Rencard Café Club !

+33 5 57 71 18 70

@Mairie Marcheprime

Marcheprime

dernière mise à jour : 2023-02-06 par