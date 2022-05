Le marché du terroir Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien

Le marché du terroir Saint-Paulien, 12 juillet 2022, Saint-Paulien. Le marché du terroir Camping La Rochelambert 3 via Bolena Saint-Paulien

2022-07-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-23 Camping La Rochelambert 3 via Bolena

Saint-Paulien Haute-Loire Marché du terroir tous les mardis du 06 juillet au 24 août de 18h à 20h à l’entrée du Camping, une dizaine d’artisans locaux exposent de 18h à 20h : vente de produits du terroir, bijoux, livres, sacs….suivi d’un apéro concert gratuit. infos@camping-rochelambert.com +33 4 71 00 54 02 Camping La Rochelambert 3 via Bolena Saint-Paulien

Lieu Saint-Paulien Adresse Camping La Rochelambert 3 via Bolena

Saint-Paulien Haute-Loire