Le marché du samedi au pôle max Bossis Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu Catégories d’évènement: Montaigu

Vendée

Le marché du samedi au pôle max Bossis Pôle sportif Maxime Bossis, 26 mars 2022, Montaigu. Le marché du samedi au pôle max Bossis

Pôle sportif Maxime Bossis, le samedi 26 mars à 07:30

Le marché, ayant habituellement lieu Place de L’Hôtel de Ville à Montaigu-Vendée, sera exceptionnellement déplacé au Pôle Sportif Maxime Bossis ce samedi 26 mars en raison de l’installation du Printemps de Livre. En présence des commerçants habituels. Le marché alimentaire de Montaigu se tiendra au pôle Maxime Bossis le 26 mars avec les commerçants habituels. Pôle sportif Maxime Bossis RUE DU MONDIAL- 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T07:30:00 2022-03-26T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu, Vendée Autres Lieu Pôle sportif Maxime Bossis Adresse RUE DU MONDIAL- 85600 MONTAIGU-VENDEE Ville Montaigu lieuville Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu Departement Vendée

Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu/

Le marché du samedi au pôle max Bossis Pôle sportif Maxime Bossis 2022-03-26 was last modified: by Le marché du samedi au pôle max Bossis Pôle sportif Maxime Bossis Pôle sportif Maxime Bossis 26 mars 2022 Montaigu Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu

Montaigu Vendée