LE MARCHÉ DU PETIT TOU Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE MARCHÉ DU PETIT TOU Toulouse, 3 avril 2022, Toulouse. LE MARCHÉ DU PETIT TOU ESPLANADE DES FRANÇAIS D’AFRIQUE-DU-NORD Allées Jules Guesde Toulouse

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 ESPLANADE DES FRANÇAIS D’AFRIQUE-DU-NORD Allées Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne Lors de cette journée exceptionnelle, une trentaine de commerces toulousains seront conviés à venir s’exposer à l’Esplanade des Français d’Afrique-du-Nord.

L’équipe du Petit Tou a sélectionné ses établissements préférés du guide afin de promouvoir les meilleures boutiques et créateurs de la Ville Rose.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée. Vous êtes donc conviés à la première édition du Marché du Petit Tou ! Le Petit Tou se lance dans la création de son propre marché ! contact@lepetittou.com http://www.lepetittou.com/ Lors de cette journée exceptionnelle, une trentaine de commerces toulousains seront conviés à venir s’exposer à l’Esplanade des Français d’Afrique-du-Nord.

L’équipe du Petit Tou a sélectionné ses établissements préférés du guide afin de promouvoir les meilleures boutiques et créateurs de la Ville Rose.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée. Vous êtes donc conviés à la première édition du Marché du Petit Tou ! ESPLANADE DES FRANÇAIS D’AFRIQUE-DU-NORD Allées Jules Guesde Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse ESPLANADE DES FRANÇAIS D'AFRIQUE-DU-NORD Allées Jules Guesde Ville Toulouse lieuville ESPLANADE DES FRANÇAIS D'AFRIQUE-DU-NORD Allées Jules Guesde Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

LE MARCHÉ DU PETIT TOU Toulouse 2022-04-03 was last modified: by LE MARCHÉ DU PETIT TOU Toulouse Toulouse 3 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne