Le Marché du Lien Tarbes, 27 novembre 2022, Tarbes.

Le Marché du Lien

23 Route de Pau TARBES au Lien – Tiers-lieu au pied de la côte de Ger Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 23 Route de Pau

2022-11-27 – 2022-11-27

TARBES 23 Route de Pau

Tarbes

Hautes-Pyrnes

Notre équipe est heureuse de vous proposer cette 2ème édition du Marché du Lien pour des fêtes plus responsables, plus durables et plus solidaires.

Le Marché du Lien c’est :

– De l’art et de l’upcycling

– Une dizaine d’artisans locaux

– Des animations pour petits et grands

– Une restauration sur place et de bons produits de l’épicerie Chez Aurore

– Une collecte de jouet au profit du Secours Populaire

Le Lien, c’est quoi ?

Situé au pied des Pyrénées sur une friche industrielle, Le Lien réunit des entreprises, associations, commerces, activités sportives et culturelles à impact environnemental et social positif.

camille@lelien-py.com +33 6 82 61 32 88

TARBES 23 Route de Pau Tarbes

dernière mise à jour : 2022-11-08 par