Le Marché du Fait Main – Les Tablées de Monplaisir Lyon 8e Arrondissement Lyon 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-8E-Arrondissement

Rhône

Le Marché du Fait Main – Les Tablées de Monplaisir Lyon 8e Arrondissement, 15 mai 2022, Lyon 8e Arrondissement. Le Marché du Fait Main – Les Tablées de Monplaisir Lyon 8e Arrondissement

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Lyon 8e Arrondissement Rhône Lyon 8e Arrondissement Le Marché du Fait Main de Monplaisir est de retour place Ambroise Courtois pour les Tablées de Monplaisir le dimanche 15 mai prochain : 43 créateurs et créatrices seront présents pour un marché artisanal et des ateliers créatifs toute la journée ! marchedufaitmain.monplaisir@gmail.com Lyon 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon-8E-Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 8e Arrondissement Adresse Ville Lyon 8e Arrondissement lieuville Lyon 8e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 8e Arrondissement Lyon 8e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-8e-arrondissement/

Le Marché du Fait Main – Les Tablées de Monplaisir Lyon 8e Arrondissement 2022-05-15 was last modified: by Le Marché du Fait Main – Les Tablées de Monplaisir Lyon 8e Arrondissement Lyon 8e Arrondissement 15 mai 2022 Lyon-8E-Arrondissement rhône

Lyon 8e Arrondissement Rhône