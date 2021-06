Paris La Rotonde Stalingrad Paris Le Marché Des Upcyclers La Rotonde Stalingrad Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Marché Des Upcyclers La Rotonde Stalingrad, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 27 juin 2021 :

samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

« LE MARCHE DES UPCYCLERS » un nouvel événement centré autour de l’Upcycling. La Rotonde Stalingrad de Paris met à l’honneur l’Upcycling et reçoit « Le Marché des Upcyclers » ce 27 juin à partir de 13h. Vous aurez la chance de découvrir des stylistes, designers, et artistes tous engagés pour vous proposer des produits responsables. Un atelier DIY vous permettra de réaliser votre sac de shopping et vous découvrirez les secrets de la sérigraphie. Vous pourrez flâner, faire votre shopping, vous restaurer, et vous rafraichir au bar au sein de ce superbe lieu historique qu’est la Rotonde: un agréable dimanche en perspective !! Événements -> Salon La Rotonde Stalingrad 6-8 place de la bataille Stalingrad Paris 75019

Contact :Le Marché des Upcyclers grimoux.vincent@gmail.com https://fb.me/e/1gj8LG8Yi

