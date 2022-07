Le marché des saveurs et place aux beaux arts Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Le marché des saveurs et place aux beaux arts Bayonne, 7 août 2022, Bayonne. Le marché des saveurs et place aux beaux arts

Place de la République Square Gambetta Bayonne Pyrénées-Atlantiques Square Gambetta Place de la République

2022-08-07 17:45:00 – 2022-08-07 21:45:00

Square Gambetta Place de la République

Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Exposition, restauration, buvette et musique… Exposition, restauration, buvette et musique… Exposition, restauration, buvette et musique… ASSO Saint Esprit

Square Gambetta Place de la République Bayonne

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Pyrénées-Atlantiques Square Gambetta Place de la République Ville Bayonne lieuville Square Gambetta Place de la République Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Le marché des saveurs et place aux beaux arts Bayonne 2022-08-07 was last modified: by Le marché des saveurs et place aux beaux arts Bayonne Bayonne 7 août 2022 Place de la République Square Gambetta Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques