Le marché des producteurs locaux place de l’hôtel de ville malesherbes Vic-sur-Cère Catégories d’évènement: Cantal

Vic-sur-Cère

Le marché des producteurs locaux place de l’hôtel de ville malesherbes, 25 mars 2022, Vic-sur-Cère. Le marché des producteurs locaux

place de l’hôtel de ville malesherbes, le vendredi 25 mars à 09:00

Retrouvez les producteurs locaux lors du marché sur la place de l’Hôtel de ville de Malesherbes **Ferme de Feuillelune** Vincent Bourdeaux 15, rue de Feuillelune Bouilly 45410 TRINAY Volailles et œufs **Rucher école d’Orville** Marie Lebrun 12, rue d’Obsonville 45390 PUISEAUX Miel **Gaec Beulin Mercier** Anne Mercier Beulin 25, Enzanville, 45300 SERMAISES Pommes de terre, oignons, échalotes **Earl Roussial Benoît** Benoît Roussial 21, route de Villeneuve 45340 NANCRAY-SUR-RIMARDE Quinoa, pois chiche, pois vert, lin brun, lentilles, (verte, noire, rose, corail et blonde), épeautre, petit épeautre, sarrasin **Thomas Corbet** 61, rue Mocquepoix 45270 LADON Maraîchage bio

Entrée libre

Découvrez 5 producteurs loirétains sur la place de l’Hôtel de ville de Malesherbes place de l’hôtel de ville malesherbes Place de l’Hôtel de Ville Vic-sur-Cère Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Vic-sur-Cère Autres Lieu place de l'hôtel de ville malesherbes Adresse Place de l'Hôtel de Ville Ville Vic-sur-Cère lieuville place de l'hôtel de ville malesherbes Vic-sur-Cère Departement Cantal

place de l'hôtel de ville malesherbes Vic-sur-Cère Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-sur-cere/

Le marché des producteurs locaux place de l’hôtel de ville malesherbes 2022-03-25 was last modified: by Le marché des producteurs locaux place de l’hôtel de ville malesherbes place de l'hôtel de ville malesherbes 25 mars 2022 place de l'hôtel de ville malesherbes Vic-sur-Cère Vic-sur-Cère

Vic-sur-Cère Cantal