Hôtel du département, le vendredi 28 janvier à 09:00

Retrouvez les producteurs locaux lors du marché sur le parvis de l’Hôtel du Département 15 rue Eugène Vignat 45000 Orléans Ferme de l’Aulnoy Maraichage bio (fruits et légumes bio) Ferme de la manne Farine complète T150, farine semi-complète T110, farine blanche T80, son de blé, semoule de blé tendre, préparation gâteau (Cookie, muffins, madeleines, crêpes, cookies choco-noisettes, sablés) Didier Alessandroni Miel et produits de la ruche Etienne Pellerin Nectar de rhubarbe, sirop de rhubarbe, confiture et gelée de rhubarbe, pétillant de rhubarbe (sans alcool) Earl Roussial Benoît Quinoa, pois chiche, pois vert, lin brun, lentilles, (verte, noire, rose, corail et blonde), épeautre, petit épeautre, sarrasin Bonjour Bonsoir Infusions, sirops, confitures

Découvrez 6 producteurs loirétains sur le parvis de l’Hôtel du Département Hôtel du département 15 rue Eugène Vignat Orléans Loiret

