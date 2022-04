LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS Centre-ville de Ferrières Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

### Tous les mardis du 5 avril au 25 octobre de 16h à 19h. ### Centre-ville de Ferrières, place Jean Jaurès et rue Jean Roque. Une quinzaine de producteurs proposeront des produits régionaux de qualité : fruits et légumes, charcuterie, fromages, viandes, volailles, œufs, pains, pâtes fraiches, produits issus de l’agriculture biologique, miel, coquillages. Directement du producteur au consommateur, un marché pour retrouver toute la qualité et les saveurs des produits de notre région. Centre-ville de Ferrières place jean jaurès 13500 Martigues Bouches-du-Rhône

