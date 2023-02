Le marché des Paysans bio du coin Lieu-dit Launay Argentré-du-Plessis Catégories d’Évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine

Le marché des Paysans bio du coin
Le Champ des Vents – Ferme Bio
Lieu-dit Launay
Argentré-du-Plessis
Ille-et-Vilaine
2023-02-15

2023-02-15 – 2023-02-15

Lieu-dit Launay Le Champ des Vents – Ferme Bio

Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine Marché de producteurs à la ferme en Agriculture Biologique Le Champ des Vents, riche de rencontres. > Marché de producteurs tous les mercredis de 16h30 à 19h. Les paysans bios du coin vous invitent à découvrir leurs produits : légumes, œufs, volailles, fruits, confitures, jus de fruits, fromages, plants pour le jardin. contact@lechampdesvents.fr Lieu-dit Launay Le Champ des Vents – Ferme Bio Argentré-du-Plessis

