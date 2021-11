Le Marché des Modes est de retour ! Le Vestiaire, 3 décembre 2021, Roubaix.

### **100 créateurs de mode, d’accessoires, bijoux, lifestyle le temps d’un week-end** Nous sommes ravis de vous annoncer que le Marché des Modes revient. Retrouvez-nous pour une **édition exceptionnelle du 3 au 5 décembre 2021**. Véritable pépinière de talents, Le Marché des Modes de [Maisons de Mode](https://www.maisonsdemode.com/) vous propose de **découvrir une centaine de griffes indépendantes de mode, d’accessoires et de lifestyle, créatives, authentiques, durables, venus de toute la France.** **De nombreuses animations et surprises** ponctueront ce week-end, restauration, nocturne, DJ set… À l’approche des Fêtes de Noël, **c’est Le rendez-vous** incontournable de la Région Hauts-de-France pour **soutenir la jeune création et shopper des idées cadeaux originales.** Retrouvez-nous à l’ENSAIT, Ecole d’Ingénierie et d’Innovation Textile, et Le Vestiaire de Maisons de mode ; deux lieux emblématiques de Roubaix, proche du célèbre musée La Piscine. **A propos du Marché des Modes** Créé il y a une vingtaine d’années, **le Marché des Modes est devenu au fil des années une véritable institution dans les Hauts-de-France** et son aura a dépassé depuis longtemps les frontières de la région. Cet événement ne connaît pas d’équivalent en France. Il réunit 2 fois par an plus d’une centaine de marques de mode, d’accessoires et de lifestyle venues de toute la France à Roubaix. Maisons de Mode renouvelle constamment l’offre et effectue une sélection pointue de marques émergentes, responsables et créatives. **Des marques indépendantes plus que jamais plébiscitées par des consommateurs en quête d’authenticité, de transparence et de sens.** Couplé à d’autres événements de la ville, il fut, avec la Braderie de l’Art à l’origine de la mise en place de la Nuit des Arts et **attire chaque fois près de 20 milles visiteurs le temps d’un week-end.** Retrouvez : [Coucot](https://www.maisonsdemode.com/createur/coucot/), [Gamme Blanche](https://gamme-blanche.com/), [Les Gemmettes](https://www.lesgemmettes.com/?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1JCQj3rufqQm4oXFnsbEJ8SAZVPm-WBK121WC0fqaSS8GiOPZpfkOxoCB6YQAvD_BwE), Maison Pousin, Oh Suzy, Bonjour Aimée, Bélen, Aux Corps Anonymes, Poésie and Song, Marilyn Feltz, Aéquo, KNGB, Daniel Essa, Grérogy Capel, Chlore, Sophie Masson, Urban Circus ou encore Alaskan MAKER, BRUME, La vie est Beltz…

