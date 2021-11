Le marché des lumières Maison Ouverte, 3 décembre 2021, Montreuil.

Le marché des lumières

Maison Ouverte, le vendredi 3 décembre à 17:30

Un marché éthique et solidaire avec des associations de solidarité internationale et des créateurs… des créateurs un espace librairie (librairie Michèle Firk) bar – restauration – soupes **ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ / ARTISANAT** ARTISANS DU MONDE COOPÉRATIVE DE BIJOUX TOUAREG – NIGER LA FORCE D’UN SOURIRE – SÉNÉGAL APECEK – SÉNÉGAL ABEER ALFARES – SYRIE KARERA – ÉTHIOPIE CHEIKH NICO – SÉNÉGAL ANDINES – PÉROU SOS MÉDITERRANÉE – ASSISTANCE EN MER DES RÉFUGIÉS FÉDÉRATION DES FORGERONS – MALI SAHEL NATURE ET CULTURE DES BERGERS AGIR ENSEMBLE POUR DIAGUILY – MAURITANIE ASSO. DE LOIN EN LOING SOLIDARITÉ MIGRANTS – ORIGAMIS DJIKE – SÉNÉGAL ASSOCIATION DES TAILLEURS DE MONTREUIL – MALI AMNESTY INTERNATIONAL BOUQ’LIB’ **CRÉATEURS** TOURIA BOUROUISSA – BIJOUX ET TEXTILES BERBÈRES YELLEN ART TEXTILES YUMIKO OBUKO ACCESSOIRES / TISSUS JAPONAIS ANNE DUNOYER – CÉRAMIQUES KASSOUMAI MEUBLES ET OBJETS – SÉNÉGAL LIBRAIRIE MICHÈLE FIRK QUIZ CONTES ET LÉGENDES DU MONDE

entrée libre

artisanat du monde entier éthique et solidaire

Maison Ouverte 17 rue Hoche, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



