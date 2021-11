Le Marché des enfants Caen, 20 novembre 2021, Caen.

Le Marché des enfants Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Caen

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 17:00:00 Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen Calvados

Dans le cadre de Novembre Gourmand, ” Le Marché des Enfants ” est à Caen pour apprendre aux enfants à bien manger.

Le Marché des Enfants est un mini-marché composé d’une dizaine de stands “à hauteur d’enfants” pour permettre aux 6-12 ans de tenir des étalages de fruits et légumes ou de faire leurs courses comme les grands.

Également sur place des animations et des jeux pédagogiques :un atelier ” Sais-tu reconnaître cet aliment ? ” pour découvrir ou redécouvrir les fruits et légumes grâce à la vue, l’odorat et le toucher.un quiz ” Connais-tu les fruits et légumes ? “, composé de questions sur la saisonnalité des fruits et légumes, et les recommandations nutritionnelles, permettra aux enfants accompagnés de leurs parents de mieux connaître les fruits et légumes.des planches de coloriages et des calendriers des fruits et légumes seront distribués aux enfants.

© Ville de Caen – François Decaëns

