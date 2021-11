Lille avenue Verhaeren Lille, Nord Le marché des créateurs du Faubourg avenue Verhaeren Lille Catégories d’évènement: Lille

le vendredi 17 décembre à 15:00

Lors du marché du Faubourg, vous trouverez également le marché des créateurs du quartier. Les associations seront présentent pour vous montrer leur créations artistiques en tout genre. Venez nombreux les rencontrer le vendredi 17 décembre de 15h à 19h avenue Verhaeren.

gratuit

2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T19:00:00

