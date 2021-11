Bourisp Bourisp Bourisp, Hautes-Pyrénées Le marché des créateurs Bourisp Bourisp Catégories d’évènement: Bourisp

Hautes-Pyrénées

Le marché des créateurs Bourisp, 28 novembre 2021, Bourisp. Le marché des créateurs Place de la mairie BOURISP Bourisp

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 13:00:00 13:00:00 Place de la mairie BOURISP

Bourisp Hautes-Pyrénées Venez à notre rencontre.

Découvrez nos créations artisanales , fait main en vallée d’Aure +33 6 80 01 52 63 http://www.latelierdekarina.net/ Place de la mairie BOURISP Bourisp

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bourisp, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bourisp Adresse Place de la mairie BOURISP Ville Bourisp lieuville Place de la mairie BOURISP Bourisp