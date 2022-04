Le Marché des créateur.rice.s des Amarres ! Catégorie d’évènement: île de France

Le Marché des créateur.rice.s des Amarres !, 23 avril 2022, . Le samedi 23 avril 2022

de 11h00 à 00h00

. gratuit

Venez découvrir 50 créateur.rice.s qui défendent une création artisanale, engagée, respectueuse de l’environnement et de qualité dans le nouveau tiers lieu solidaire : Les Amarres ! Marché avec 50 créateur.rice.s de mode, illustration, bijoux, bien-être… > 11h-19h

avec 50 créateur.rice.s de mode, illustration, bijoux, bien-être… > Brunch du Refugee Food sur réservation > 12h-15h

du Refugee Food sur réservation > Yoga prix libre > 16h30

