Le Marché des Artisans Créateurs de Lunitude Mutzig, samedi 9 mars 2024.

Découvrez le Marché des Artisans Créateurs, un lieu où l’artisanat et la créativité se rencontrent.

Rencontrez et échangez avec les créateurs. Il y en aura pour tous les goûts, art végétal japonais, accessoires en tissus, tricot, bijoux, peintures acryliques…

Bienvenue au Marché des Artisans Créateurs niché au cœur de notre charmante ville de Mutzig, dans un lieu d’exception LUNITUDE , au chaud en intérieur.

Pour cette édition printanière, prenez un temps de détente et venez découvrir les trésors uniques de l’artisanat local et régional.

Rencontrez les artisans talentueux qui se feront un plaisir de partager leur passion, leur savoir-faire avec vous et repartez avec des créations qui éveilleront votre âme artistique.

Seront présents

– FAITES UNE FLEUR Création de Kokedama, art végétal japonais et tableaux végétaux stabilisés (présente dimanche)

www.faitesunefleur.fr

– FAIT MIMINE Création artisanale d’accessoires en tissu, tricot et de bijoux

(présente samedi)

www.faitmimine.fr

– MANON GOUILLON Création artisanale de peintures acryliques, huile et mixed média autour des voyages de nos vies

-« PAMELA RICHTER » Création artisanale de parfums et élixirs vibratoires.

Thérapeute florale au service de votre Âme et du vivant pour une vie plus joyeuse.

– GEOZOME Création Artisanale de Symboles de Géométrie Sacrée sur Bois

– MARCEL TAMBOURS Création Artisanale de Tambours Chamaniques, objets et curiosités en bois.

ET D »AUTRES EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

5 rue des Trois Pics

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est mvanessaerika@gmail.com

