Le Marché des Amarres #2, 19 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 11h00 à 19h00

gratuit

À l’image de l’ancien Marché des Grands Voisins, les associations Aurore et Yes We Camp vous invitent à venir découvrir 50 créateur.rice.s qui défendent une création artisanale, engagée, respectueuse de l’environnement et de qualité dans leur nouveau tiers-lieu solidaire : Les Amarres ! L’intégralité des recettes des paiements des stands permet aux Amarres de financer des projets solidaires décidés collectivement, merci ! Créations artisanales : des créateur.ice.s d’ici et d’ailleurs exposent et vendent leurs œuvres. à 20h folk maghrébin, soul et musique afro Brunch par le Refugee Food (12h-15h – réservation) Tartiflette végétarienne des Marmites Volantes Gâteaux d’Alphonse et Madeleine Buvette solidaire et locale : bières, vins, boissons chauds et fraîches Les bénéfices du bar permettent au projet des Amarres d’exister, merci ! Contact : https://fb.me/e/34gqZx5xa Balade;Brocante;Gourmand

Les Amarres

