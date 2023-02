Le marché de producteurs locaux Auxonne Catégories d’Évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Le marché de producteurs locaux, 19 mars 2023, Auxonne

2023-03-19

Côte-dOr EUR 0 0 Producteurs, artisans et créateurs locaux vous donnent rendez-vous le 3e dimanche du mois, de 9h à 13h, dans la Grande Rue. Ce marché est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les commerçants du centre-ville ouverts.

En avril, en raison des Journées Napoléoniennes organisées les 15 et 16, le marché aura lieu le 4e dimanche du mois, dimanche 23 avril. mairie@mairie-auxonne.fr +33 3 80 60 44 60 Auxonne

