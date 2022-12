LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS DES MATELLES Les Matelles, 18 décembre 2022, Les Matelles Les Matelles.

2022-12-18 – 2022-12-18

OYEZ, OYEZ ! Ce DIMANCHE 18 décembre 9h/15h MARCHÉ PRODUCTEURS

Dans une ambiance musicale, la municipalité a le plaisir de vous annoncer le dernier marché producteurs de l’année 2022 aux Matelles,

Seront présents divers producteurs locaux :

– Fruits et légumes

– Charcuterie, foie gras et fromage,

– Œufs , pain et fruits secs ,

– Vinaigre et miel ,

– Rôtisserie , traiteur cuisine du monde ,

– Coquillages , Dorades, loups et lesses selon pêche ,

– Vins et bières ,

– Gâteaux et sorbets ,

Mais aussi divers créateurs ,

Nouveaux stands : vêtements , pépinière , grillades …

La boucherie, la boulangerie et le tabac auront le plaisir de vous accueillir aux horaires habituels.

La brasserie le Donjon assurera le rafraîchissement,

Restauration sur place avec Food truck, et plateaux repas.

À l’ombre des platanes de la place du boulodrome.

Des tables seront mises à disposition pour déguster les divers mets!

Marché des Matelles – Dimanche 18 décembre de 9h à 15h

Foodtrucks, producteurs locaux, ambiance musicale

Sous les platanes de la place du boulodrome

+33 4 67 84 18 68

