Sauternes 33210 Sauternes EUR Des dégustations de vins, un atelier restauration, un potier, et bien d’autres animations ! En présence :

– Producteurs de Sauternes : Domaine de Carbonnieu, Château Suduiraut, Château Clos Le Comte,

– La poterie de Villandraut, Lucie et David Anquetil,

– Un producteur de fromage de chèvre et de vache, la Ferme du Roy à Landiras,

