Le marché de plein vent fête ses 1 an – Samedi 18 septembre Mairie, 18 septembre 2021, Gratentour. Le marché de plein vent fête ses 1 an – Samedi 18 septembre

Mairie, le samedi 18 septembre à 08:00 Tout le long de la matinée, des animations musicales, des jeux, des cadeaux, tombola pour les 1 an du marché Mairie 1 Rue de Cayssials, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T13:00:00

Lieu Mairie Adresse 1 Rue de Cayssials, 31150 Gratentour Ville Gratentour