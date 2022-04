Le marché de Pâques place de la république 87000 limoges, 8 avril 2022, Limoges.

Le marché de Pâques

du vendredi 8 avril au samedi 9 avril à place de la république 87000 limoges

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne en partenariat avec la Ville de Limoges organisent le 20ème Marché de Pâques. Ce marché « 100% Artisans & Producteurs locaux » aura lieu les 8 et 9 Avril 2022 de 9h à 19h sans interruption Place de la République. Ce marché sera une nouvelle fois l’occasion de mettre en avant les produits de notre région et de soutenir les artisans et les producteurs locaux. Pour des raisons de contexte sanitaire, la traditionnelle chasse à l’œuf ne pourra pas être organisée. Des paniers garnis constitués de produits présents sur le marché sont à gagner. Alors n’hésitez pas à compléter le questionnaire du jeu. Toutes les infos sur [https://www.facebook.commarches.artisansetproducteurs/](https://www.facebook.com/marches.artisansetproducteurs/) Marchés 100% artisans et producteurs

.Marché « 100% Artisans & Producteurs locaux »

place de la république 87000 limoges place de la république 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00