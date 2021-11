Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Le marché de Noël végane de Merci Bernard Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le marché de Noël végane de Merci Bernard Le Hasard Ludique, 12 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 12 décembre 2021

de 12h à 20h

gratuit

LE MARCHÉ VÉGANE de Merci Bernard Votre marché de Noël préféré est de retour pour sa 6e édition Pensé comme un véritable marché de Noël traditionnel, il se déroulera en extérieur sur la grande terrasse (couverte !) de 300m² le long des rails de la Petite Ceinture, et présentera une trentaine d’exposants ! Offrez des cadeaux uniques à vos proches, grâce à une sélection de livres, de cosmétiques, de parfums, d’habits, d’objets déco, de chocolat & de bonbons… le tout garanti 100% végane Préparez vos repas de fêtes grâce à nos exposants food et des démos spéciales repas de Noël : Faux-Gras, fromage végétal, bûches. Événements -> Brocante / Marché Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

