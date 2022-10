Le marché de Noël Ubuntu Le Hasard Ludique, 3 décembre 2022, Paris.

Du samedi 03 décembre 2022 au dimanche 04 décembre 2022 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 20h00

. gratuit

Quand il s’agit de Noël, ce n’est jamais too much : jamais trop de déco, jamais trop de musique kitschos, jamais trop de cadeaux !

Alors, cette année encore, Le Hasard Ludique a vu les choses en grands : 3 marchés de Noël, 3 super sélections de créateurs et créatrices, 3 jolis moments à passer dans un décor atypique et 3x plus de chances de trouver les cadeaux parfaits ! Si tu es à la ramasse comme tous les ans, pas d’inquiétude, on a tout prévu

Viens découvrir nos marchés de Noël installés sur 300m2 de terrasse le long de la petite ceinture et goûter à notre vin chaud 100% réconfortant !

Le marché de Noël Ubuntu – samedi 3 décembre & dimanche 4 décembre

Le marché de Noël Made In 18e – dimanche 11 décembre

Le marché de Noël by The Gros Marché – dimanche 18 décembre

MARCHÉ UBUNTU

En collaboration avec Je Consomme Noir, le référentiel des entreprises noires francophones.

Le Hasard Ludique & Je Consomme Noir vous propose une sélection pointue d’objets mode, déco, produits de beauté mais aussi de la littérature et des gourmandises de créateurs·trices africains·es et afro-descendants·es pour vos emplettes de Noël !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



