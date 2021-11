Paris Galerie Joseph Paris Le Marché de Noël Sympa Galerie Joseph Paris Catégorie d’évènement: Paris

Galerie Joseph, le samedi 27 novembre à 10:00

Le Marché de Noël Sympa des Agacantes revient samedi 27 novembre. Retrouvez nos créateurs et nos vendeurs pour des milliers d’idées cadeau. Un étage Tout à – de 30€ pour des achats à prix tout petits Un espace bien être pour se ressourcer pendant le shopping

Entrée libre

Le Marché de Noël Sympa des Agacantes revient samedi 27 novembre pour des milliers d'idées cadeau. Un étage Tout à – de 30€ pour des achats à prix tout petits

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T19:00:00

