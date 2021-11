Le marché de Noël Rue Thiers Quartier Chambéry, 11 décembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Le marché de Noël

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Rue Thiers Quartier Chambéry

La fête sera féerique pour petits et grands. ——————————————– ### Le père Noël en personne sera là pour vous accueillir et faire une photo souvenir ! ### Nombreuses animations gratuites * **Animation musicale** Samedi et dimanche à 16 h 30 30 choristes de l’association Choeur en folie chanterons des chants de Noël, chants du monde, chants traditionnels et classiques. * **Trampoline** Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. * **Animation poneys** Samedi de 14 h 30 à 18 h Dimanche à 10 h – 12 h 30 – 14 h 30 et 18 h. * **Maquillage sur visage** Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. * **Animation clown** Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. ### La fête sera aussi gourmande avec des stands gastronomiques. ### Stands d’objets artisanaux.

Entrée libre

La rue Thiers se met aux couleurs de Noël

Rue Thiers Quartier Chambéry Rue Thiers 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T19:00:00