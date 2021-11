Talence Place Alcalà de henares Gironde, Talence Le marché de Noël Place Alcalà de henares Talence Catégories d’évènement: Gironde

Le marché de Noël fait son retour place Alcalá de Henares du vendredi 17 au vendredi 24 décembre. À découvrir bientôt – Gourmandises : épicerie fine, pâtisseries, chocolats, bière de Noël, Bretzel, miel, confitures au safran, vins régionaux. – Créations artisanales : bijoux, porte-parfums, accessoires de mode, accessoires bébé, tricots, décoration, couronnes de Noël, bougies et parfums d'ambiance, luminaires, céramique, créations végétales, décoration verre et couleurs. On vous donne très vite le programme des animations pour petits et grands

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T17:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T17:00:00;2021-12-20T09:30:00 2021-12-20T17:00:00;2021-12-21T09:30:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-22T09:30:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T09:30:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-24T09:30:00 2021-12-24T17:00:00

