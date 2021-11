Genève Autre lieu Genève Le Marché de Noël par et pour les enfants est de retour au parc des Bastions! Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le traditionnel Marché de Noël tenu par les élèves des écoles primaires de la Ville de Genève revient aux Bastions, pour le bonheur de toutes et de tous. Sous la tente chauffée de l’Escalade, en vendant à moindre prix certains jeux, les enfants entrent dans une démarche responsable en prenant conscience de la valeur des choses. Ils sont incités à ne pas courir derrière le dernier gadget à la mode. Redonner une nouvelle vie à des jouets contribue au bonheur d’autres enfants et permet de lutter contre le gaspillage. Magie de Noël et esprit de partage sous la tente de l’escalade! Autre lieu Genève Genève

