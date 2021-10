Mesnil-Raoul Mesnil-Raoul Mesnil-Raoul, Seine-Maritime Le marché de Noël Mesnil-Raoul Mesnil-Raoul Catégories d’évènement: Mesnil-Raoul

Le marché de Noël Mesnil-Raoul, 12 décembre 2021, Mesnil-Raoul. Le marché de Noël Salle des fêtes Rollon Rue du petit hamel Mesnil-Raoul

2021-12-12 – 2021-12-12 Salle des fêtes Rollon Rue du petit hamel

Mesnil-Raoul Seine-Maritime Mesnil-Raoul L’association de parents d’élèves de Mesnil Raoul, Montmain et Fresne le Plan organise un marché de noël le dimanche 12 décembre 2021. Le marché de Noël aura lieu dans la salle des fêtes Rollon de Mesnil Raoul.

Ouverture au public de 10h à 18h.

Arrivée des exposants à partir de 7h30. Le marché aura lieu dans une ambiance de Noël festive et conviviale, décorations et chants…

ape.fmm@gmail.com +33 6 63 24 44 51

