LE MARCHÉ DE NOEL Laval, 10 décembre 2021, Laval.

LE MARCHÉ DE NOEL Laval

2021-12-10 – 2021-12-11

Laval 53000

Authentiques, chaleureux, et gourmands, les marchés de Noël rythment la période des fêtes de fin d’années avec ses chalets et villages. A Laval nous vous invitons à déambuler parmi plusieurs marchés durant la période des Lumières. Pour savourer les fêtes, et croquer l’hiver à pleines dents, nous vous donnons rendez-vous au marché de noël les week-end du 10-11-12 & 17-18-19 décembre.

Rien de tel qu’un marché de noël, pour se mettre dans l’ambiance des festivités de fin d’années, retrouver les parfums de cette douce période, cannelle, gingembre, pomme, anis, boissons chaudes… et pour se laisser tenter par quelques gourmandises.

Marchés Noël – Les Lumières de Laval

