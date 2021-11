Landunvez Landunvez Finistère, Landunvez Le marché de Noël Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Le marché de Noël Landunvez, 11 décembre 2021, Landunvez. Le marché de Noël Salle le triskell Bourg Landunvez

2021-12-11 14:00:00 – 2021-12-11 18:00:00 Salle le triskell Bourg

La mairie de Landunvez organise son marché de Noël avec exposants et artisans. Animations et présence du père Noël à 16h30. Pass sanitaire obligatoire.

