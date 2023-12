LE MARCHÉ DE NOËL INDÉ #3 (marché & concerts gratos) L’international Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 14h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

L’International & Section26 présentent

LE MARCHÉ DE NOËL INDÉ #3

L’Inter, en partenariat avec les copaines de Section 26, vous invite au désormais traditionnel Marché de Noël Indé

MARCHÉ DE NOEL

▂▂▂▂▂▂▂▂

14h – 20h – GRATOS

Exposant.e.s:

Labels

Anywave Cartelle CROUX records Entre-soi ERR REC Field Mates Records Flippin’ Freaks Géographie Hidden Bay Records Howlin Banana Idiotape Records Influenza Records Icy Cold Rds Le Cèpe Records Nineteen Something Polaks Records Reverse Tapes Safe In The Rain Records SDZ Records Swish Swash Records Teenage Menopause Rds

+ Disques d’occasion par section 26

✏️ Fanzines, bouquins, linogravures, objets…

Angèle Douche Éditions Atelier Parson Fanzinarium Joséphine Pelletiers Le Boulon Mowno Negative attitude

+ Tattoo Roca Balboa

+ expo Thomas Troisbières – Locked On Repeat

+ DJ set de Tony Garagist (14 – 16h) et Marie Delta (16 – 18h)

CONCERTS :

▂▂▂▂▂▂

18h – 23h – GRATOS AUSSI !

Blank\ (Idiotapes Records)

Post-punk de caves des fêtes, Caen

The Leather Gallery (Swish Swash)

Post-punk chaos britannique from Rennes

Extraa (Requiem Pour un Twister)

Indie-pop à voyager dans le temps, Paris

Gurl (Le Cèpe Records)

Garage-surf-punk pour adulescent.e.s, Paris

Pretty Inside (Flippin’ Freaks)

Noisy indie-rock 90’s beau dedans / dehors, Bordeaux

✏️ Visuel by Atelier Parson

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

