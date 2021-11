LE MARCHÉ DE NOËL ÉTHIQUE Montpellier, 11 décembre 2021, Montpellier.

LE MARCHÉ DE NOËL ÉTHIQUE Montpellier

2021-12-11 – 2021-12-12

Montpellier Hérault

Encore un énième marché de Noël ?

Pas vraiment on a voulu marquer les esprits et les fêtes de Noël en vous proposant un marché de Noël éthique.

Co-organisé avec l’asso Citoyens pour le Climat nous accueillons plusieurs stands uniquement tenus pas des créateurs et artisans qui créent avec autant d’amour pour leurs produits que pour leur planète!

On vous dévoilera au fur et à mesure les différents participants.

Citoyens pour le Climat tiendra un stand, pour les plus petits portefeuilles, sur lequel vous pourrez troquer un jouet en bon état ou en acheter à de tout petits prix (ils reverseront l’intégralité des sous récoltés )

Et pour les gourmands Délice Stef sera présente également avec ses crêpes !

Pass sanitaire obligatoire

lereservoirmtp@gmail.com

Montpellier

