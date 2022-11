Le marché de Noël édition 2022 Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Les inscriptions sont ouvertes Le Marché de Noël se déroulera du vendredi 9 au samedi 24 décembre inclus en centre-ville, places François Miterrand et Émile Zola. Vous souhaitez participer ? Complétez le dossier d'inscription avant le 16 septembre. Le dossier est a retourné à l'adresse suivante : Service Entreprises, 78 boulevard Blossac 86100 Châtellerault. Plus d'informations, contactez le Service Économie et Entreprises : 05 49 20 30 60 ou economie@grand-chatellerault.fr. Inscription obligatoire, sur dossier

