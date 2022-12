Le marché de Noël des créatrices Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Le marché de Noël des créatrices
17 décembre 2022 - 23 décembre 2022
L'Artère, 6 Ruelle Saint-Sébastien, Quimperlé

Finistère Linogravures – Risographies – Textiles – Accessoires – Papeteries – Cyanotypes – Monotypes – Bijoux Aficionados de la découverte, ou team cadeaux-de-dernières-minutes-avec-goût, venez chiner des pépites locales et artisanales qui sauront ravir vos êtres aimé.e.s pour les fêtes. Neuf artistes seront présentes pour vous faire découvrir leurs créations, à découvrir sur Instagram :

@artichaut_creations, @plaisant.plaisir, @lachuuuute, @brystolmyersquibb, @autantjosepha, @noticethedetail, @mallorcha, @_oluann, @atelierlelamer Boissons chaudes et gâteaux faits maison à prix libre. larteredequimperle@gmail.com +33 6 85 92 08 10 L’Artère 6 Ruelle Saint-Sébastien Quimperlé

