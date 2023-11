Le marché de noël des créateurs La Ressourcerie Créative Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 12h00 à 18h00

Le samedi 09 décembre 2023

de 12h00 à 18h00

Le samedi 02 décembre 2023

de 12h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Et si cette année, on optait pour des cadeaux écologiques, économiques, uniques et solidaires ?

Noël approche à grands pas ! À la Ressourcerie Créative, on prépare aussi des cadeaux

Les samedis de décembre ( le 2, le 9 et le 16), La Ressourcerie Créative organise le Marché de Noël des Créateurs.

Venez découvrir les créations de nos bénévoles à l’entrée de la boutique de 12h à 18h et faites plaisir à vos proches ainsi qu’à la planète ♻️

Bijoux, vêtements upcycling, objets de décorations… Offrez un cadeau unique et écologique !

La Ressourcerie Créative 95 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris

@laressourceriecreative Le marché de Noël des créateurs de La Ressourcerie Créative