Le Marché de Noël de Nantes Place du Commerce et Place Royale, 30 novembre 2022, Nantes. 2022-11-30 du 24 novembre au 24 décembre 2022 :du lundi au mercredi : 10h30-20h30du jeudi au samedi : 10h30-21h (fermeture à 18h le samedi 24 décembre)dimanche : 11h-20h

Près de 130 exposants sont impatients de retrouver leur public. Cette année, les chalets rouges et blancs reviennent place Royale et font leur grand retour place du Commerce. De nombreuses animations telles que le carrousel, le père Noël, mais aussi des groupes musicaux, vous attendent. Plongez dans la magie de Noël pour partager un moment convivial et chaleureux entre amis ou en famille. Dans le cadre du Voyage en hiver (du 24 novembre 2022 au 1er janvier 2023)

