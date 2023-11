Le Marché de Noël de M.E.M.E 10/12 Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

L’association Moi & Mes Enfants organise la première édition de son Marché de Noël. L’événement se produira le 10 décembre devant notre Tiers-Lieu du 13ème, 84 Boulevard Vincent Auriol.

Noël approche à grands pas !

À cette occasion nous organisons un Marché de Noël le dimanche 10 décembre de 16h00 à 19h00 en face du Tiers Lieu du 13ème arrondissement au 84 boulevard Vincent Auriol, Paris.

Les différents stands, tels que les jeux de kermesses, la chorale, les stands de Noël et les animations, rassembleront les petits et grands dans une atmosphère de joie et de partage !

Sans oublier l’opportunité de capturer des moments uniques en prenant des photos avec le Père Noël.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous !

L’équipe Moi & Mes Enfants est impatiente de vous accueillir et de partager ce moment de convivialité dans la magie et la bonne humeur.

Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème 84 Bd Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/368060-o-le-marche-de-noel-de-m-e-m-e-10-12 +33983677283 hello@moi-et-mes-enfants.com

Moi & Mes Enfants