2022-11-25 – 2022-11-27

Un mois tout juste avant Noël, rendez-vous au marché… de Noël. De nombreux commerçants et artisans tiendront boutique pendant ces trois journées, sous le vaste chapiteau de 900 m2 installé sur le belvédère. Produits alimentaires, santons, bijoux, parfums, vêtements… : vous trouverez de nombreuses idées cadeau.

Une photo avec le Père Noël Mais l’esprit de Noël, c’est bien plus que ça. Il y aura la crèche vivante. Le Père Noël sera bien sûr, lui aussi, de la partie. Il posera avec les enfants, pour une photo offerte par la municipalité de Bouc Bel Air. Il mettra également sa calèche à disposition pour une promenade dans le village. De plus, des spectacles et animations ponctueront ces trois journées festives.



Programme des festivités :



La crèche au château : Découvrez la crèche confectionnée par Claudine Achaintre en association avec la mairie



Du 23 au 25 Novembre de 14h à 17h // Du 25 au 27 Novembre de 10h à 17h





Marché de noël sur la place : Profitez l’ambiance féerique de Noel avec son marché, ses commerçants et animations…



Vendredi 25 Novembre à 13h :Ouverture du Marché



A 18h30 : Inauguration du Marché et de la crèche suivie du lancement des illuminations.



Vin chaud et chocolat chaud offert au Château.

+33 4 42 94 93 93 https://www.boucbelair.fr/

