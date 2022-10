Le marché de Noël by The Gros Marché Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le marché de Noël by The Gros Marché Le Hasard Ludique, 18 décembre 2022, Paris. Le dimanche 18 décembre 2022

de 12h00 à 20h00

gratuit

Quand il s’agit de Noël, ce n’est jamais too much : jamais trop de déco, jamais trop de musique kitschos, jamais trop de cadeaux ! Alors, cette année encore, Le Hasard Ludique a vu les choses en grands : 3 marchés de Noël, 3 super sélections de créateurs et créatrices, 3 jolis moments à passer dans un décor atypique et 3x plus de chances de trouver les cadeaux parfaits ! Si tu es à la ramasse comme tous les ans, pas d’inquiétude, on a tout prévu Viens découvrir nos marchés de Noël installés sur 300m2 de terrasse le long de la petite ceinture et goûter à notre vin chaud 100% réconfortant ! ✨ Le marché de Noël Ubuntu – samedi 3 décembre & dimanche 4 décembre

✨ Le marché de Noël Made In 18e – dimanche 11 décembre

✨ Le marché de Noël by The Gros Marché – dimanche 18 décembre MARCHÉ by THE GROS MARCHÉ

TGM et le HL te souhaite un Merry conscious Christmass ! En collaboration avec The Gros Marché, qui promeut l’achat conscient et responsable, venez faire du shopping au milieu de stand de créateurs·rices de talent, d’artistes, d’illustrateurs·rices qui se bougent le popotin pour te proposer de faire des cadeaux de Noël top level mais qui respectent aussi la planète ! Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

