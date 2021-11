Champdeniers Champdeniers Champdeniers, Deux-Sèvres Le marché de Noël approche à grands pas Champdeniers Champdeniers Catégories d’évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres

Le marché de Noël approche à grands pas Champdeniers, 4 décembre 2021, Champdeniers.

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 19:00:00

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers Toujours soucieux d’améliorer l’attractivité de Champdeniers au travers de ses diverses animations, le comité des fêtes organise, avec le soutien de la municipalité, son marché de Noël, samedi 4 décembre de 10h à 19h.

Des artisans, créateurs, producteurs locaux pour un marché de qualité dans les 550m² de la salle des fêtes.

Cette année, il est également proposé un marché extérieur pour les produits alimentaires.

Une cinquantaine d’exposants sont ainsi attendus.

Nous proposons également un atelier floral animé par la fleuriste locale et un atelier chocolat animé par le boulanger pâtissier local.

Le Père Noël sera présent pour des promenades en calèche.

Champdeniers

