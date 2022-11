Le marché de Noël

Le marché de Noël, 10 décembre 2022



2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 Toute le week-end, vous retrouverez:

– Une soixantaine d’exposants proposent plein d’idées cadeaux: artisanat, décorations, produits du terroir…

– Déambulation et photos avec le Père-Noël.

– Balades en calèche dans la ville.

– Boissons chaudes et gourmandises.

– Déambulation de peluches géantes. Le samedi uniquement:

– 10h: concert du conservatoire de musique

-14h30, 15h30, 16h30: les Pintades Toniques- trio vocal et capella Le dimanche:

– ouverture des commerces (14h-18h)

– 14h30, 15h30, 16h30, 17h30: fanfare Indépendante de Messei

