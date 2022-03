Le marché de Montaigu déplacé au pôle Maxime Bossis. Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu Catégories d’évènement: Montaigu

Le marché, ayant habituellement lieu Place de L’Hôtel de Ville à Montaigu-Vendée, sera exceptionnellement déplacé au Pôle Sportif Maxime Bossis ce samedi 2 avril en raison du Printemps de Livre. En présence des commerçants habituels. Le marché alimentaire de Montaigu aura lieu au pôle Maxime Bossis le samedi 2 avril avec les commerçants habituels. Pôle sportif Maxime Bossis RUE DU MONDIAL- 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T07:30:00 2022-04-02T13:00:00

