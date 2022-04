Le marché de l’abondance Taden, 7 mai 2022, Taden.

Le marché de l’abondance Taden

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Taden Côtes d’Armor Taden

Co & Rance organise son deuxième Marché de l’Abondance.

Objectifs :

– Faire découvrir l’association Co & Rance et l’ensemble de son projet en présentant notre lieu avec le jardin pédagogique “Le Jardin des Hérissons” et la recyclerie créative “Reprendre La Main”.

– Permettre aux visiteurs de découvrir les nombreuses dynamiques locales présentes sur le territoire de la Rance.

– Rassembler le temps d’une journée les acteurs du territoire en favorisant l’échange et le partage.

Le Marché de l’Abondance, qu’est-ce que c’est?

C’est un marché qui rassemble des producteurs locaux, des entreprises locales investies pour la préservation de l’environnement et la transition écologique, des entreprises s’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, des associations et des citoyens, des artistes et des thérapeutes en médecine douce, un stand incroyables comestibles et permaculture.

Venez faire quelques petites courses, découvrir les acteurs locaux et passer un temps convivial dans un cadre de verdure.

-Restauration et rafraîchissements sur place avec buvette

-Samedi soir > ambiance festive et musicale.

co.e.rance22@gmail.com http://www.facebook.com/CoetRance22

Taden

