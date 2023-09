Fête des Grands-pères Le Marché de La Teste La Teste-de-Buch, 1 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Fête des Grands-Pères : Tournez la Roue de la Chance !

Du 25 septembre au 1er octobre, allez récupérer votre ticket chez les commerçants de proximité.

Le dimanche 1er octobre, de 10h à 13h, rendez-vous sur le Marché de La Teste de Buch pour une expérience palpitante ! Tournez la Roue de la Chance et gagnez des cadeaux géniaux, spécialement choisis pour nos Grands-Pères adorés.

Montrez votre amour pour nos Grands-Pères et tentez votre chance !.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 13:00:00. EUR.

Le Marché de La Teste Rue des Halles

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Grandfather’s Day: Spin the Wheel of Fortune!

From September 25 to October 1, collect your ticket from local retailers.

On Sunday, October 1, from 10 a.m. to 1 p.m., visit La Teste de Buch Market for a thrilling experience! Spin the Wheel of Chance and win great gifts, specially chosen for our beloved Grandfathers.

Show your love for our Grandfathers and try your luck!

Día del Abuelo: ¡Gira la Rueda de la Fortuna!

Del 25 de septiembre al 1 de octubre, recoge tu boleto en los comercios locales.

El domingo 1 de octubre, de 10:00 a 13:00, acérquese al mercado de La Teste de Buch para vivir una experiencia emocionante Gira la Rueda del Azar y gana fantásticos regalos, especialmente elegidos para nuestros queridos Abuelos.

Demuestre su amor por nuestros abuelos y pruebe suerte

Großvätertag: Drehen Sie am Glücksrad!

Holen Sie sich vom 25. September bis zum 1. Oktober Ihr Los bei den örtlichen Einzelhändlern.

Am Sonntag, den 1. Oktober, von 10:00 bis 13:00 Uhr, begeben Sie sich auf den Markt von La Teste de Buch, um ein spannendes Erlebnis zu erleben! Drehen Sie am Glücksrad und gewinnen Sie tolle Geschenke, die speziell für unsere geliebten Großväter ausgewählt wurden.

Zeigen Sie Ihre Liebe zu unseren Großvätern und versuchen Sie Ihr Glück!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT La Teste-de-Buch