LE MARCHÉ D’ARTISTES ET D’ARTISANS La Vôge-les-Bains, 22 août 2021, La Vôge-les-Bains. LE MARCHÉ D’ARTISTES ET D’ARTISANS 2021-08-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 19:00:00 Harsault 1200 Moulin Gentrey

La Vôge-les-Bains Vosges La Vôge-les-Bains Venez découvrir les créations des artisans de notre territoire dans une ambiance bucolique en bord de rivière et en musique avec le groupe Duod’A à partir de 14h. Vous pourrez également profiter du musée de l’ancienne féculerie pour mieux comprendre pourquoi cette industrie s’est développée si rapidement sur le territoire et suivre les étapes de fabrication de cet or blanc qu’était la fécule autrefois. Rafraichissement et petite restauration sur place +33 7 68 19 01 60 https://lafeculerie.fr/ moulin gentrey dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains, Vosges Autres Lieu La Vôge-les-Bains Adresse Harsault 1200 Moulin Gentrey Ville La Vôge-les-Bains lieuville 48.05065#6.24942